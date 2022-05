Il Chelsea non è più di Abramovich, Boehly e Wyss per almeno 10 anni col club

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Da Roman Abramovich a Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss: il Chelsea cambia proprietà. Dopo il comunicato ufficiale diramato dai Blues, emergono alcuni dettagli dell'operazione. La BBC spiega che il club ha ricevuto un'importante garanzia da parte della nuova proprietà: si impegnerà per almeno 10 anni. L'approvazione della Premier League non dovrebbe essere un problema e anche il governo inglese è desideroso che l'affare si completi al più presto. I nuovi proprietari - riferisce la stessa fonte - non si spartiranno i dividendi o le commissioni di gestione per questo periodo di tempo e sarà fissato anche un tetto al debito che il club potrà assumere.