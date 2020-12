Il club vuole acquistare Casa Milan: c’è aria di fumata bianca

Il club rossonero vuole comprare... Casa Milan. La sede di via Aldo Rossi, infatti, è in affitto, con la società milanista che, dal 2014, ha speso oltre 15 milioni di canone. Ma in questi giorni sono avviatissimi i contatti con Vittoria Assicurazioni, proprietaria dell’edificio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è aria di fumata bianca: l’obiettivo del fondo Elliott è quello di arricchire il patrimonio del Milan. Insomma, un altro investimento, oltre il nuovo San Siro.