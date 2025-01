Il Como su Rashford? Non è un'opzione presa in considerazione dall'inglese

vedi letture

Nelle scorse ore, anche il Como si sarebbe iscritto alla corsa per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, però, non si tratta di un'opzione presa in considerazione dell'attaccante inglese che è nel mirino anche di Milan, Juventus e Borussia Dortmund: "Fonti vicine a Marcus Rashford minimizzano le indiscrezioni/collegamenti con la squadra di Serie A del Como.

Non ci sono colloqui in corso o in programma e non si tratta di un'opzione presa in considerazione da Marcus e dal suo gruppo. Sono avvenuti colloqui con il Milan, la Juventus, il Borussia Dortmund e ne seguiranno altri".