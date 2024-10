Il CONI dispone un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria di Franco Chimenti

Su indicazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per onorare la memoria del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti, scomparso ieri all’età di 85 anni.

Questo il programma della 7^ giornata di Serie A, che prenderà il via stasera con l'anticipo tra Napoli e Como:

04/10/2024 Venerdì 18.30 NAPOLI-COMO DAZN/SKY

04/10/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA-VENEZIA DAZN

05/10/2024 Sabato 15.00 UDINESE-LECCE DAZN

05/10/2024 Sabato 18.00 ATALANTA-GENOA DAZN

05/10/2024 Sabato 20.45 INTER-TORINO DAZN/SKY

06/10/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS-CAGLIARI DAZN

06/10/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA-PARMA DAZN

06/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-EMPOLI DAZN

06/10/2024 Domenica 18.00 MONZA-ROMA DAZN/SKY

06/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-MILAN DAZN