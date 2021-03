Il consiglio di Galli a Vlahovic: "Aspetterei a fare il salto in una big"

Giovanni Galli, nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Dusan Vlahovic, giovane attaccante accostato con insistenza al Milan: "A Vlahovic do un consiglio: è il primo anno che si esprime a certi livelli, aspetterei a fare il triplo salto in una big come il Milan. A meno che, come mi auguro, la grande squadra dove possa consacrarsi non diventi proprio la Fiorentina".