Il consiglio di Viscidi: "Occorre che sui giovani si lavori molto più sulla tecnica"

vedi letture

Il Milan entro oggi dovrà presentare la domanda di iscrizione ufficiale per l'under 23 al campionato di Serie C. Dopo la Juventus e l'Atalanta, anche i rossoneri avranno la loro seconda squadra grazie alla quale poter far crescere i giovani calciatori rossoneri in un campionato professionistico all'interno di un ambiente protetto e senza un salto troppo grande tra Primavera e prima squadra. Delle seconde squadre e della formazione dei giovani ha parlato Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili in Federazione, ai microfoni di Radio Anch'io Sport.

Le parole di Viscidi sui giovani italiani: "Nell’ultimo anno i risultati sono stati incredibili: siamo vice campioni del mondo Under 20, campioni d’Europa in carica Under 19 e freschi campioni d’Europa under 17. Vuol dire che del talento e della qualità c’è. Ma occorre fare in modo che sui giovani si lavori molto più sulla tecnica, perché abbiamo avuto un impoverimento pauroso, e si lasci andare il talento affinché ognuno si esprima individualmente. Se non lo facciamo, continueremo a costruire giocatori teorici, senza creare giocatori che possono spostare gli equilibri"