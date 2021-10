Il Corriere dello Sport e le parole di Pioli: "Milan più forte di tutti i problemi"

"Il Milan più forte di tutti i problemi". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla squadra milanista riprendendo la dichiarazioni rilasciate ieri da Stefano Pioli: "La sfortuna esiste per chi si sente sfortunato - ha affermato il mister alla vigilia della sfida contro il Verone -. Ora abbiamo una occasione per dimostrare chi siamo. Mi aspetto attenzione". Pioli, dunque, non teme le assenze: "La ripresa dopo la sosta delle nazionali è sempre difficile - osserva il quotidiano romano - ma stavolta i rossoneri dovranno superarsi. Contro l’Hellas servirà anche la spinta di San Siro".