Il CorSport e le parole di Pioli: "Così, fino alla fine"

"Così, fino alla fine. E ora sotto col Liverpool", titola stamane il Corriere dello Spor riprendendo le dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, dopo la vittoria in campionato contro la Salernitana. Ora il Milan può concentrarsi sulla prossima e decisiva sfida di Champions. "Non è ancora il tempo di guardare la classifica. In coppa avremo San Siro a sostenerci", ha affermato il mister a fine gara.