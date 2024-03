Il CorSport sul Milan: "Infermeria quasi vuota per Pioli"

"Infermeria quasi vuota per Pioli": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che finalmente l'emergenza infortuni al Milan è solo un lontano ricordo. Al momento c'è un solo giocatore rossonero ai box per infortunio, vale a dire Tommaso Pobega che dovrebbe rientrare ad aprile (il 21 dicembre scorso il centrocampista è stato operato per la riparazione del tendine retto femorale sinistro).

Gli ultimi a rientrare, in ordine di tempo, sono stati Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, con quest'ultimo che venerdì contro la Lazio è anche entrato in campo nei minuti finali. Ieri è tornato a giocare anche Mattia Caldara, rimasto a lungo ai box dopo un’operazione alla caviglia: il difensore rossonero è sceso in campo con la Primavera di Ignazio Abate contro la Fiorentina (è rimasto in campo 62').