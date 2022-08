Il CorSport titola così: "Luci su De Ketelaere, attesa Origi"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Il Corriere dello Sport in edicola stamani ha titolato così in vista della prova generale di campionato domani contro il Vicenza: "Luci su De Ketelaere, attesa Origi". Mentre il nuovissimo acquisto Charles De Ketelaere sarà sicuramente della partita domani, come confermato da Pioli, per Origi bisognerà attendere ancora un po'. La punta ex Liverpool sta smaltendo definitivamente il problema al retto femorale e potrebbe andare in panchina contro l'Udinese.