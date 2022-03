Il corto muso mascherato e le ragioni di Mazzarri: Milan, vittoria da non piazzamento Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una prestazione solida e convincente il Milan batte il Cagliari all’Unipol Domus e si regala almeno altre tre settimane di vetta della classifica. Ai rossoneri è bastato il goal - bellissimo - di Bennacer per avere la meglio sui sardi di Mazzarri e per provare un piccolo scattino in testa al gruppo della Serie A: +3 sul Napoli e + 6, a cui c’è da aggiungere il punto dello scontro diretto a favore ma da sottrarre il recupero contro il Bologna, sull’Inter.

Partita dominata

Checché ne dica Walter Mazzarri, il Milan a Cagliari ha semplicemente dominato. Lo 0-1 è un risultato bugiardo. La squadra di Pioli ha controllato il match per 95 minuti, creando diverse palle goal per chiudere la partita e dando costantemente la sensazione reale di averla in pugno; non si è trattato, questa volta, di gestione della partita, perché Theo e compagni sono stati sempre su di corda e giù con la testa, restando dentro la partita con la giusta mentalità, rischiando solo nel finale. C’è sempre e certamente da migliorare, ma questo tipo di vittoria è quel tipo di vittoria che fa pensare a un qualcosa in più di un piazzamento Champions. Su una cosa, comunque, Mazzarri aveva ragione: il Milan ha vinto e siamo tutti contenti. Meritando.

Corto muso mascherato

11ª vittoria in trasferta della stagione così come il Manchester City Pep Guardiola, quarto successo consecutivo per 1-0. Anche questa volta, però, non si parli di corto muso; contro l’Empoli ci poteva stare questa definizione, ma ieri il Milan ha agito e giocato da capolista, mettendo in chiaro che per lo Scudetto c’è una squadra giovane, con entusiasmo, con idee e che, soprattutto, come dice il match binner Bennacer, che sa che in queste ultime 8 partite sia sufficiente vincere. Preferibilmente, come accaduto ieri, dominando e giocando bene.