Il cuore rossonero di Tonali batte anche in vacanza: visita al Milan Club di New York

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una stagione vissuta sulla cresta dell'onda e da protagonista, Sandro Tonali si sta godendo le meritate vacanze con la sua ragazza Juliette negli Stati Uniti e più precisamente a New York. Sì lo svago, ma il cuore rossonero di Sandro batte anche in vacanza. Il nuemro 8 ha deciso di andare in visita al Milan Club di New York dove ha fatto foto con i tifosi. Il messaggio del club su instagram è l'ennesima testimonianza d'affetto della tifoseria rossonera a uno dei suoi pupilli: "Un weekend indimenticabile con due persone genuine, umili, e disponibili. Grazie Sandro e Juliette per averci regalato un’esperienza che non dimenticheremo mai. New York è rossonera ed ora New York è anche casa vostra! Un abbraccio e ci vediamo presto!"