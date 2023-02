Il derby non delude mai: sold out da 75mila spettatori per la sfida di domani

MilanNews.it

Anche negli anni più bui di Milan e Inter nei giorni di derby il pubblico ha sempre risposto presente: figuriamoci quest'anno con le due squadre che sono da diverse stagioni tornate sulla cresta dell'onda. Come riporta Tuttosport, domani a San Siro per la partita tra Inter e Milan sono attesi ben 75mila spettatori, sold out, per un incasso di circa 5.8 milioni di euro.