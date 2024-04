Il discorso di Ibra post scudetto, il ricordo di Gabbia: "Se qualcuno vedesse quel video spaccherebbe un tavolo"

Nel secondo e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera, è stato ospite il difensore rossonero Matteo Gabbia. Ecco quindi un estratto delle sue dichiarazioni:

Sul discorso post scudetto di Ibra: "All'inizio avevi il pensiero del ritiro... La paura che potesse smettere c'era, poi fortunatamente ha detto di no. Il discorso non so se fosse preparato ma racchiude la sua esperienza, la sua leadership: dire le cose giusto, al momento giusto e nel modo giusto che stimolano chiunque. Se uno rivede quel video lì... Ancora oggi spaccherei un tavolo (ride,ndr)"