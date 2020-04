Il direttore sportivo del Lipsia Markus Krosche ha parlato di vari temi tra cui anche l'interessamento di molti club, tra cui il Liverpool, Juventus e Milan per Timo Werner: "Nessuna decisione per il futuro del ragazzo è stata presa. Non abbiamo ricevuto richieste e lui si sente molto a suo agio a Lipsia. Poi vedremo".