Il fratello di Joao Felix difende il milanista sui social: "Il tempo ci sarà ragione..."

Venerdì sera contro il Bologna Joao Felix è tornato titolare con il Milan per la prima volta dal 30 marzo scorso. Contro i rossoblù il portoghese non avrà inciso come Sergio Conceiçao e tifosi si auguravano, ma comunque ha offerto una prestazione sufficiente fatta di tanta attenzione ed alcuni spunti dei suoi.

In Portogallo, però, non è stata data la giusta importanza alla partita di Joao Felix, scatenando l'ira della famiglia ma più in particolare del fratello più piccolo, Hugo Felix, stella del settore giovanile del Benfica che ha già esordito con la prima squadra del club di Lisbona. Infastidito dal modo in cui è stato trattato il 79 del Milan, Felix Jr ha ruggito sui propri profili social facendo parecchio discutere: "Oggi, per gli analisti di FlashScore, non hai giocato nulla, ma per coloro che capiscono di calcio e hanno visto la partita, è stato il contrario! Oh, e visto che la tua squadra ha vinto, non sei più in prima pagina in Portogallo. Ma ci sei già abituato. Il tempo ci darà ragione..."