C'è tanta differenza oggi tra Inter e Milan? Boban: "Sul piano di come costruire una squadra che funzioni bene si"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" del collega Andrea Longoni, l'ex stella rossonera Zvonimir Boban ha parlato del suo presente, del suo futuro ma soprattutto di Milan, club al quale è rimasto tanto legato. Questi alcuni degli estratti più interessanti della sua intervista.

C'è tanta differenza oggi tra Inter e Milan? E a che livello?

"Quando guardiamo i risultati ovvio. Quando guardiamo la società ovvio. Quando guardiamo nel complesso, quello che rappresenta oggi l'Inter e il Milan è ovvio. È facile da capire, dispiace tanto, ma sul piano tecnico non credo sia così lontano. Sul piano di come creare una squadra che funzioni bene si, sia lontano. Se il Milan fa 3, 4 innesti giusti che riequilibrano un po' la cosa e diano una logica al gioco, che non c'è, perché non c'è da tutto l'anno, allora si può sperare di avere una squadra vera. Adesso questa non lo è, invece l'Inter lo è, una squadra competitiva, che sa sempre cosa sempre, che ha una chiara identità. Noi no, non abbiamo un'identità, anzi, c'è ne sono state 100 di identità in questa stagione, e nessuna alla fine è stata giusta. Perché non si può con questi giocatori, come sono stati presi e farli giocare, avere una chiara identità. E questo, vuoi anche tanti di noi, lo abbiamo capito dall'estate. Si è capito dall'estate e poi si è dimostrato purtroppo è vero".