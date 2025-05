Calamai: "Al Milan la scelta del nuovo tecnico non è una priorità. Va ripensata tutta una catena di comando"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato anche di Milan e del futuro di Sergio Conceiçao, la cui permanenza sulla panchina rossonera dipenderà molto da come andranno le cose mercoledì sera in finale di Coppa Italia:

"[...] Anche Conceicao, nonostante l’ultima striscia positiva, deve ancora conquistarsi la futura panchina rossonera. La vittoria in Coppa Italia potrebbe obbligare la dirigenza rossonera a rivalutare una bocciatura che qualche settimana fa sembrava scontata. Vedremo. Molto dipenderà dalle figure che avranno la responsabilità sportiva del Milan. Va ripensata tutta una catena di comando. E trovato un tecnico che riaccenda anche l’entusiasmo della piazza. Poi, naturalmente, gli dovrà essere costruita una squadra a sua misura. Cosa che non è successa né con Fonseca, né con Conceicao. In questo momento la scelta del nuovo tecnico non è la priorità del Milan. [...]".