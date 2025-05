"Lotta per il titolo definitivamente finita, io il responsabile": Gattuso, mea culpa all'Hajduk

Il pareggio di ieri ha rovinato i piani di Rino Gattuso. L'1-1 trovato ieri dal suo Hajduk contro il Gorica fuori casa ha compromesso quasi totalmente la HNL, massimo campionato croato, e ora con sei punti in palio solo un miracolo potrebbe vedere la formazione del tecnico italiano trionfare in vetta alla classifica: al momento la squadra di Spalato si trova al terzo posto con 57 punti, a distanza di cinque dal Rijeka e quattro dalla Dinamo Zagabria.

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, mister Gennaro Gattuso ha dichiarato: "Una partita facile da commentare: senza palla siamo stati bravi, ma con la palla siamo stati lenti e inefficaci. Mancanza di energia e ritmo, una brutta partita con il pallone. Già nella scorsa partita ci eravamo andati vicini, ma ora la lotta per il titolo è definitivamente finita. In ogni caso, dobbiamo affrontare al meglio le due partite che ci restano", ha commentato l'ex allenatore del Napoli.

Ad un certo punto un giornalista si è spinto in là e ha toccato tasti delicati del mister italiano, su quanto sia deluso da come si è sviluppata la stagione: "C’è delusione - ha ammesso Gattuso -. Non siamo stati al livello a cui giocavamo prima. Il primo e principale responsabile sono io. Quando era il momento di spingere, non lo abbiamo fatto, e la responsabilità è mia. I giocatori non hanno colpe, hanno dato tutto. Non sono deluso da nessun giocatore, il principale responsabile sono io". Come scudo protettore nei confronti della squadra, si è addossato tutte le responsabilità dell'imminente perdita del campionato.