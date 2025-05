Zeroli festeggia il primo assist in A: "Finalmente di nuovo in campo!"

Il Monza ha vinto 2-1 contro l'Udinese nella domenica di Serie A: la squadra brianzola ha trovato la vittoria per la prima volta da quattro mesi, proprio una settimana dopo che era stata ufficializzata la retrocessione in Serie B. Proprio sul gol decisivo, c'è stato lo zampino anche di una conoscenza rossonera: Kevin Zeroli ha fornito l'assist, il primo della sua carriera in Serie A. Una spizzata di testa che ha trovato libero sul secondo palo Keità Balde che ha dovuto solamente mettere in rete.

Il centrocampista rossonero, che ha iniziato la stagione in Milan Futuro, come capitano, mettendo a segno 4 gol in 15 partite di Serie C e ha trovato anche un paio di presenze in prima squadra tra Serie A e prima squadra, ha festeggiato il suo ritorno in campo e l'assist sul proprio profilo Instagram: "Grande vittoria, finalmente di nuovo in campo!"