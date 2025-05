Walker rivela: "Kane era lì con una pinta di birra in mano, cosa che mi ha fatto davvero una bella impressione"

Il difensore del Milan, Kyle Walker, ha parlato nel corso del podcast tenuto sui canali della BBC che si chiama "The Kyle Walker". Nel corso di una recente diretta, l'inglese ha interrotto la stessa per qualche secondo. Il motivo? "È stato Vincent Kompany", ha detto, spiegando che il tecnico del Bayern Monaco lo aveva appena videochiamato.

"Io e Vinny siamo ovviamente ancora molto amici e lui mi fa una videochiamata su FaceTime circa una volta al mese. E mi ha fatto una videochiamata anche dopo la vittoria", ha spiegato. Kompany infatti è stato compagno di squadra di Walker al Manchester City.

Riguardo a quella particolare chiamata ricevuta da Kompany dopo la vittoria del titolo, ha poi aggiunto: "Harry Kane era lì con una pinta di birra in mano, cosa che mi ha fatto davvero una bella impressione", ha aggiunto Walker, dicendosi felice di vedere il capitano dei Three Lions vincere finalmente il primo trofeo della sua carriera professionale.

"Probabilmente si è tolto un peso dalle spalle" - ha aggiunto - ". Andare lì la scorsa stagione e non vincere, e venire sconfitto da una squadra come il Leverkusen che era molto, molto forte, è stato probabilmente un duro colpo per lui. Ha partecipato a due finali degli Europei e ha dovuto sfilare davanti al trofeo. Ha giocato finali di coppa, una delle quali contro di me. Abbiamo giocato insieme un paio di partite al Tottenham e in semifinale. Che poi finalmente vinca un trofeo, penso sia decisamente più che meritato. Almeno nessuno può più dire che Harry Kane non ha vinto un trofeo. Ora ha un trofeo e questo è tutto. È tutto a posto".