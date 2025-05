Calamai su Conceiçao: "La vittoria della Coppa potrebbe far rivalutare una sua bocciatura"

Il giornalista Luca Calamai, come ogni lunedì ha detto la sua sul weekend di Serie A nel suo Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com. Tra i temi toccati anche quello relativo al futuro di Sergio Conceiçao come allenatore del Milan: "Anche Conceicao, nonostante l’ultima striscia positiva, deve ancora conquistarsi la futura panchina rossonera. La vittoria in Coppa Italia potrebbe obbligare la dirigenza rossonera a rivalutare una bocciatura che qualche settimana fa sembrava scontata. Vedremo".

Poi Luca Calamai aggiunge come chiosa, aggiungendo un pensiero sulla parte dirigenziale: "Molto dipenderà dalle figure che avranno la responsabilità sportiva del Milan. Va ripensata tutta una catena di comando. E trovato un tecnico che riaccenda anche l’entusiasmo della piazza. Poi, naturalmente, gli dovrà essere costruita una squadra a sua misura. Cosa che non è successa né con Fonseca, né con Conceicao. In questo momento la scelta del nuovo tecnico non è la priorità del Milan".