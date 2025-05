Il Bologna punta su Ndoye e Orsolini, il Milan? Ambrosini: "Su Reijnders"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi voce di DAZN, ha presentato la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, trofeo che lui ha vinto in rossonero nel lontano 2003.

Con il 3-4-3 il Milan ha trovato il modulo giusto?

"La squadra adesso ha una quadratura e un’energia migliore rispetto a qualche mese fa. Il Milan ha sempre avuto una rosa forte, ma un contesto collettivo oliato esalta le qualità dei singoli: è il caso di Leao e Theo, ma anche di Reijnders e Tomori".

Ndoye e Orsolini possibili protagonisti. Nel Milan su chi punta?

"Reijnders perché ha le caratteristiche fisiche per creare problemi con il suo dinamismo e la sua capacità di inserirsi nel momento giusto".

Gimenez o Jovic: chi sarà titolare?

"Jovic ha dei colpi ed è bravo, ma in questa stagione, complici gli infortuni, non è stato continuo. Per essere il centravanti del Milan ci vuole costanza di rendimento. Gimenez è arrivato a gennaio e ha avuto un problema fisico. Ha giocato poco per dare un giudizio definitivo, ma nelle ultime giornate è cresciuto".

E su quello del Milan?

"Troppe volte non ha sfruttato l’occasione per mostrare le proprie qualità. Non ci si può accontentare di due coppe se poi non si compete per l’obiettivo minimo del club, il quarto posto in campionato".