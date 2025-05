Orsolini: "Vincere la Coppa Italia fondamentale per l'Europa League. In questo il Milan sta peggio di noi"

Intervistato dai colleghi del Corriere della Sera, la stella del Bologna Riccardo Orsolini ha presentato l'importante e storica finale di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì sera presso lo stadio Olimpico di Roma.

Bella stagione, ma il Bologna rischia di restare a mani vuote: ci pensa?

"Abbiamo provato a fare tutto e abbiamo fatto bene: ora è fondamentale vincere la Coppa Italia e staccare il pass per l’Europa League. In questo il Milan sta peggio di noi".

Più pressione sul Bologna?

"Io non la sento, ho il gusto di partecipare a un evento storico, da 51 anni che il Bologna non giocava una finale. E l’anno scorso la Champions che mancava da 60: in due anni abbiamo ucciso la storia".

Come si sente alla vigilia?

"Come una fetta di limone, mi devo spremere tutto in questi ultimi venti giorni".