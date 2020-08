Il Fulham fa sul serio per Robinson: offerto stipendio di 2.6 milioni di euro

Secondo quanto riferito da The Sun, il Fulham starebbe spingendo in maniera importante per assicurarsi Antonee Robinson, terzino sinistro accostato al Milan che sembrava ad un passo dallo Sheffield. I londinesi sarebbero pronti ad offrire uno stipendio di 2.4 milioni di sterline (2.65 mln di euro) al laterale statunitense: una mossa che certamente potrebbe influenzare la scelta del classe '97.