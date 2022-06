Il futuro di Pobega sarà al Milan. Nonostante i tentativi del Torino...

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Pobega ha giocato l'ultima stagione in prestito al Torino, dove ha raccolto 33 presenze in totale, di cui 24 da titolare. Come riferisce questa mattina Tuttosport, il club granata ha provato più volte ad intavolare una trattativa con il Milan per provare a trattenerlo, ma i rossoneri hanno sempre detto di no perchè il suo futuro sarà a Milanello.