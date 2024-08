Il futuro di Terracciano, Pellegatti: "Il ragazzo ad oggi avrebbe detto no al Como"

In merito alla stretta attualità legata al momento del difensore rossonero, Filippo Terracciano, in forza al Milan ma con il Como sullo sfondo, è intervenuto così il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Queste le sue considerazioni e opionioni sul futuro dell'ex jolly difensivo del Verona, che con la maglia del Milan, almeno per il momento non ha trovato purtroppo molta fortuna e continuità. Queste dunque le dichiarazioni di Pellegatti su Terracciano:

Pellegatti commenta la situazione di Terracciano sul suo canale Youtube: "Sembra che Terracciano non voglia andare al Como e dunque rimarrà nel Milan. Penso, almeno, a oggi sarà così la situazione".