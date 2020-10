Il gesto di Piqué. Si taglia del 50% lo stipendio per aiutare il Barcellona in difficoltà finanziaria

Ci sono gesti che anche nel mondo del calcio valgono più di un gol in finale di Champions. Gesti come quello che, stando a quanto riportato da Sport, Gerard Pique, leader dello spogliatoio del Barcellona ha deciso di fare in occasione del suo rinnovo con il club catalano.

Il difensore avrebbe, infatti, decido di diminuirsi del 50% il proprio ingaggio per aiutare la società blaugrana nel difficile momento economico che sta attraversando.

Un gesto simile, si legge, lo hanno fatto anche Lenglet, Ter Stegen e De Jong che hanno accettato una decurtazione dell'ingaggio pari al 30%