Il Giappone vuole giocare la Nations League per preparare i Mondiali 2026

Il Giappone punta a partecipare alla UEFA Nations League. Lo rivela il media nipponico Hochi News secondo il quale la Federcalcio (JFA) intende prepararsi a dovere in vista dei Mondiali del 2026, che ricordiamo si terranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Giocare contro le squadre europee sarebbe il miglior allenamento possibile per i blue samurai che avrebbero persino individuato eventualmente lo stadio di casa, ossia a Dusseldorf, in Germania. Questo per evitare il "disturbo" alle selezioni europee che affronteranno il Giappone e allo stesso tempo per evitare viaggi intercontinentali agli stessi giocatori asiatici, che ormai per la maggioranza giocano nel Vecchio Continente.