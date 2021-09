Il Giornale - Biglietti Champions, i nuovi prezzi saranno simili a quelli praticati dall’Inter per la sfida contro il Real

Ieri il Milan, attraverso un messaggio dell'ad Ivan Gazidis, ha comunicato che abbasserà il prezzo dei biglietti per le gare casalinghe di Champions League della squadra rossonera. Secondo Il Giornale in edicola questa mattina, il nuovo costo dei tagliandi, che sarà comunicato nelle prossime ore, sarà simile a quello praticato dall'Inter per la sfida contro il Real Madrid.