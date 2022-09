Il Giornale: "Cardinale benedice il modello Milan: 'Ha lo spirito di Lebron'"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Cardinale benedice il modello Milan: 'Ha lo spirito di Lebron'". Dopo aver visto dal vivo la vittoria nel derby, prima di ripartire per gli USA, ieri il nuovo proprietario rossonero è stato a Milanello dove ha incontrato Pioli e i giocatori. Il numero uno di RedBird si è complimentato non solo per il successo contro l'Inter, ma anche per lo spirito messo in campo dal Diavolo: "Ho visto in voi lo spirito di LeBron James" ha dichiarato Gerry Cardinale parlando con il gruppo milanista.