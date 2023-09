Il Giornale: "Dalle parole ai fatti. Esame di riparazione per il Milan di Pioli"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Dalle parole ai fatti. Esame di riparazione per il Milan di Pioli". Dopo la brutta sconfitta nel derby, il Diavolo deve rialzarsi subito e lo deve fare già stasera contro il Newcastle di Tonali in Champions League. "Mi sento in debito con i tifosi" le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli che ieri ha ricevuto a Milanello la visita di Zlatan Ibrahimovic.