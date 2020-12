Il Giornale: "Diavolo spaventato: meglio che Ibra rientri alla svelta"

L'edizione odierna de Il Giornale apre così questa mattina le pagine sportive: "Diavolo spaventato: meglio che Ibra rientri alla svelta". I rossoneri non vanno oltre ad un pareggio contro il Parma e permettono così alle inseguitrici di avvicinarsi in classifica. La squadra di Pioli è stata davvero sfortunata contro i gialloblu visto che ha colputo quattro legni. Per fortuna ci ha pensato Theo Hernandez con una doppietta ad evitare al Milan la prima sconfitta in questo campionato. L'assenza di Ibrahimovic si è sentita parecchio e per questo la speranza è che lo svedese possa tornare in campo il prima possibile, magari già mercoledì contro il Genoa.