Il Giornale: "Giampaolo si prende il Milan"

"Lavoro, dedizione e senso di appartenenza". Sono questi, come riporta il quotidiano Il Giornale, i tre comandamenti di Marco Giampaolo, che da ieri sono diventati i tre punti cardinali del nuovo Milan. Il tecnico abruzzese - si legge - avrà sulle spalle una responsabilità pesantissima. Non solo perché fare meglio del quinto posto e rimpiazzare Gattuso nel cuore dei tifosi non sarà operazione semplice. Ma perché a questo punto l’obiettivo principale - riportare il club in Champions - non può essere mancato. L’aiuterà di sicuro l’eventuale esclusione dall’Europa League perché avrà così il tempo di lavorare tutta la settimana per preparare le partite.