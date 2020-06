Il Giornale: "Governo, caos sulla quarantena. E la A va in chiaro e su Youtube"

"Governo, caos sulla quarantena. E la A va in chiaro e su Youtube": questo il titolo scelto questa mattina da Il Giornale in merito al nodo quarantena. La Serie A ripartirà questo week-end, ma non è detto che il decreto legge che modifica l'attuale protocollo arrivi in tempo. E' in via di risoluzione, invece, la questione che riguarda le partite in chiaro: "È in via di risoluzione, si sta parlando per ora di Atalanta-Sassuolo su Tv8 e Verona-Cagliari sul canale Youtube di Dazn" le parole di De Siervo, ad della Lega Serie A.