Il Giornale - Higuain non è un leader, il Milan ha abboccato all’amo

Dov’è finito Higuain, si chiede stamane il quotidiano Il Giornale? Sembra un caso umano - si legge - prima ancora che calcistico. È costato quanto una stella e invece pare un passante svagato. Ha segnato 7 gol ma è mancato in momenti decisivi. Alla Juve lo avevano nascosto bene, probabilmente avendone intuito pecche caratteriali e di rendimento. Il Milan ha abboccato all’amo. Il Pipita non è leader, non trascina. Probabilmente lo ha smontato l’ipotesi Ibrahimovic, forse lo ha smontato questo Milan che si attendeva competitivo ed, invece, è solo work in progress.