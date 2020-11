Come riporta Il Giornale stamattina, ieri il ct della Svezia, Andersson, e il segretario della federazione svedese si sono presentati a Milano a casa di Zlatan Ibrahimovic per parlare del ritorno in nazionale dell'attaccante rossonero. "Ci rivedremo a marzo" è stato il loro saluto a Ibra che quindi è pronto a tornare a vestire la maglia gialla della Svezia.