Il Giornale: "Il calciomercato invaso dai petroldollari"

Un'invasione di petrodollari sta investendo il calciomercato europeo e punta a ridisegnare ulteriormente i valori internazionali, scrive Il Giornale analizzando le cifre del mercato estero ed etichettando con sceicchi pigliatutto quei presidenti di quelle squadre che in questo momento di difficoltà stanno spendendo cifre importanti, alla faccia dell'ormai defunto Fair Play Finanziario. Da Nasser Al-Khelaïfi del Psg che ha già regalato a Pochettino colpi come Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum, ad Al Mansour, proprietario del City che prenderà Kane per la cifre monstre di 180 milioni di euro, passando anche per l'oligarca russo Roman Abramovich che vorrebbe Haaland.