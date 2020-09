Il Giornale: "L’infinito Ibrahimovic fa volare il giovane Milan nella bolla di San Siro"

"L’infinito Ibrahimovic fa volare il giovane Milan nella bolla di San Siro": titola così questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale che mette in risalto quanto sia importante per la squadra rossonera la presenza in campo e nello spogliatoio di Zlatan Ibrahimovic, così come l'assenza del pubblico a San Siro che ha tolto parecchia pressione ai tanti giovani che compongono la rosa milanista.