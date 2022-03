Il Giornale: "Lo scudetto in due mosse: il tabù casa da spezzare e il peso degli attaccanti"

MilanNews.it

"Lo scudetto in due mosse: il tabù casa da spezzare e il peso degli attaccanti": titola così questa mattina Il Giornale che ha analizzato il rendimento in questo campionato delle prime quattro della classifica ed è emerso che tutte loro hanno perso meno gare in trasferta rispetto a quando hanno giocato in casa. Inoltre, un peso importante lo stanno avendo gli attaccanti, ma se si fermano loro tutto diventa più difficile.