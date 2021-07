Il Giornale: "Mercato Milan, Kessie padre nobile della rivoluzione rossonera"

Il rinnovo di Kessie è una boccata di aria fresca per il Milan che temeva di perderlo a zero come Donnarumma e Calhanoglu. Le dichiarazioni del 'Presidente' vanno controsenso rispetto alla scelta dei compagni, ormai ex, che hanno seguito altri interessi, e fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoneri. Il Milan, col suo rinnovo, mette un punto fermo sul proprio calciomercato, dimostrando che non tutti sono come Gigio o Calha e presenta Kessie come un padre nobile della ricostruzione milanista.