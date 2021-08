Il Giornale - Milan, i recuperi di Ibrahimovic e Kessie sono fissati per il 12 settembre

Tra i pilastri rossoneri infortunati figurano due pesi massimi come Ibrahimovic e Kessie. I due leader milanisti, alle prese con problemi differenti, potrebbero essere però accomunati dalla dati di rientro. Se per lo svedese, il problema al ginocchio deve essere gestito con precauzione ugualmente per l'ivoriano servirà cautela: ecco, quindi, che per il Giornale i due torneranno dopo la sosta e verosimilmente per la sfida del 12 settembre con la Lazio.