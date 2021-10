Il Giornale - Milan, Ibra non risponderà alla convocazione della Svezia: resterà a Milanello ad allenarsi

Come riferisce l'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina, sono in miglioramento le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, il quale però non potrà scendere in campo domenica nel match contro l'Atalanta a Bergamo e non potrà nemmeno rispondere alla convocazione della Svezia per le sfide contro Kosovo e Grecia. L'attaccante rossonero resterà quindi a Milanello ad allenarsi, nella speranza di tornare a disposizione di Stefano Pioli subito dopo la sosta.