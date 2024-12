Il Giornale - Milan, nella migliore delle ipotesi Okafor rientrerà a fine gennaio

Rafael Leao è in dubbio per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 3 gennaio: il portoghese è infatti alle prese con un'elongazione del flessore e al momento non ci sono certezze che possa recuperare in tempo per la sfida contro i bianconeri (l'eventuale finale contro Inter o Atalanta è in programma il 6 gennaio). Se non dovesse farcela, sarebbe un vero problema per Paulo Fonseca che non avrà a disposizione nemmeno il suo sostituto designato, vale a dire Noah Okafor.

Lo svizzero si è fatto male in allenamento una settimana fa e ha riportato una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Secondo Il Giornale, nella migliore delle ipotesi il suo rientro in campo avverrà a fine gennaio.