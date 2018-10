Il Giornale - Milan, suggerimento a Gigio: "Non guardare i social"

Nel dopo-partita di Inter-Milan, Gattuso ha provato a difendere Donnarumma, ma non è servito a granché. Gigio, infatti, si è ritrovato al centro di un autentico processo a porte spalancate da parte del sui tifosi. Come riporta il quotidiano Il Giornale, la società è intervenuta ieri mattina con un suggerimento ("Non guardare i social, la tua carriera non sarà ricordata per l’ultimo derby"), ma Donnarumma è apparso molto abbacchiato al raduno di Milanello.