Il Giornale: "Milano vola sulle ali: Leao e Perisic sfrecciano per la volata scudetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale titola così questa mattina su Milan e Inter che si stanno giocando il campionato: "Milano vola sulle ali: Leao e Perisic sfrecciano per la volata scudetto". A trascinare le due squadre sono soprattutto il portoghese nelle file rossonere e il croato in quelle nerazzurre. Per quanto riguarda l'ex Lille, è l'unico giocatore milanista in doppia cifra in Serie A.