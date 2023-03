Il Giornale: "Pioli e Ibra, le verità sulla crisi del Milan"

MilanNews.it

"Pioli e Ibra, le verità sulla crisi del Milan": titola così questa mattina Il Giornale che riporta le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro l'Udinese ("Quando una squadra fa una prestazione così vuol dire che l’allenatore ha lavorato male") e quelle dell'attaccante svedese ("Non abbiamo esperienza per giocare da campioni d’Italia"). Sono questi i binari da seguire per fare luce sul rendimento disastroso del Diavolo nel 2023.