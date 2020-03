Il Giornale titola: "Il caos societario non paga. Milan distratto e senza idee"

"Il caos societario non paga. Milan distratto e senza idee": titola così questa mattina Il Giornale in merito alla sconfitta di ieri dei rossoneri contro il Genoa. La squadra di Pioli ha risentito del terremoto societarie e in campo è apparsa spenta e troppo molle. Non è bastato nemmeno il gol nella ripresa di Ibrahimovic, a fare festa in un San Siro senza tifosi è stato il Grifone.