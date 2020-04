Il Giornale titola: "Tra Coni e Federcalcio è guerra fredda per la ripartenza della A"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina in merito alla ripresa del campionato: "Tra Coni e Federcalcio è guerra fredda per la ripartenza della A". Gravina, presidente della Figc, sta facendo di tutto per far riprendere e concludere la Serie A, mentre Malagò, numero uno del Coni, per tornare a giocare pretende che ci sia la massima garanzia di salute per tutti, dai campioni della Serie A all’ultimo magazziniere dei Dilettanti, e chiede che valga la stessa cosa in ogni disciplina sportiva.