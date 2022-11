Il Giornale: "Tra Europa e scudetto. Napoli impara il tedesco, il Milan a far di Conte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Tra Europa e scudetto. Napoli impara il tedesco, il Milan a far di Conte": titola così questa mattina Il Giornale all'indomani del sorteggio degli ottavi di Champions League, in cui gli azzurri affronteranno l'Eintracht Francoforte, mentre i rossoneri se la vedranno con il Tottenham. Intanto entrambe le squadre saranno in campo stasera negli anticipi del 14^ turno di Serie A: il Napoli giocherà in casa contro il Napoli, il Milan invece è atteso dal match in casa della Cremonese.